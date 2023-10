Léna Beyeler et Michaël Morand s’adjugent le Trophée jurassien

C’est un duo inédit qui est monté sur la plus haute marche du podium du Trophée jurassien de course à pied. Michaël Morand, chez les hommes, s’est adjugé sa cinquième couronne, la première depuis 2017, dimanche à l’issue du Tabeillon, dernière épreuve de la saison. Chez les dames, c’est Léna Beyeler qui devient pour la première fois championne jurassienne.

Ce dimanche, c’est le Vadais Samuel Afewerki qui a remporté le tour de 13,2 kilomètres à Glovelier. Il a relégué le champion jurassien à 27’’ et le Bruntrutain Philippe Beuret à 3’46’’. Chez les dames Morgane Crausaz de Courfaivre a été la plus rapide. Elle a été meilleure que Kirlène Dolce de Vicques de 2’54’’ et Léna Beyeler de 4’00''.







De belles histoires

L’habitante de Rebeuvelier Léna Beyeler a gagné sa première manche sur le Trophée jurassien cette année et à l’issue de cette même saison, elle s’est adjugée le général. « Pour moi, cela montre que le plaisir paie. Il faut prendre ce plaisir et pousser ses limites à chaque fois. Gagner une manche, on peut vite y prendre gout », lâche-t-elle avec un large sourire.