Le FC Tavannes/Tramelan passe sous la barre

Le FC Tavannes/Tramelan glisse dans la zone de relégation. Il a perdu face à Binningen 1-0 (0-0) samedi dans le cadre du championnat de 2e ligue interrégionale. « TT » a encaissé l’unique but de la rencontre à la 55e minute de jeu. Selon le président Loïc Châtelain du FCTT, « cette rencontre a été assez fermée et il n’y a pas eu beaucoup d’occasions des deux côtés. »

L’équipe de Steve Langel possède six unités au compteur en huit matches. Elle se retrouve avant-dernière à égalité de point avec la lanterne rouge Moutier et à une longueur de Lerchenfeld, 1er non relégable. /tri