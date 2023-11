Coup d’arrêt pour le FC Tavannes/Tramelan

Tavannes/Tramelan manque la passe de trois. Il a perdu dimanche 4-1 à Berne contre Bosporus en 2e ligue interrégionale. Les footballeurs du Jura bernois ont manqué l’occasion de sortir de la zone rouge face à une équipe qui n’avait plus gagné depuis cinq matches. Les locaux ont ouvert le score à la 20e minute avant de doubler la mise dans la foulée. Ils ont ensuite amélioré leur avantage juste avant le thé et ont inscrit le 4-0 au retour des vestiaires. Steven Sollberger a finalement sauvé l’honneur pour le FCTT à 20 minutes du terme. Le président de Tavannes/Tramelan Loïc Chatelain a fait part de sa déception à notre téléphone, alors que son équipe avait ramené 7 points lors de ces trois dernières sorties : « C’est un scénario catastrophe à la mi-temps avec ce 3-0. On espérait marquer un 2e but juste après le 4-1 pour pouvoir ramener quelque chose, mais ça ne s’est pas fait, on a eu trop peu d’occasions dans la rencontre ». Le FCTT reste antépénultième du classement avec 3 points de retard sur la barre. /cra