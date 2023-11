Le synthétique n’a pas réussi au FC Erguël

Le FC Erguël se prend les pieds dans le terrain synthétique de Liestal. Les footballeurs imériens se sont inclinés 3-0 dans le canton de Bâle-Campagne samedi en 2e ligue interrégionale. Ils ont encaissé l’ouverture du score dès la 5e minute de jeu. L’équipe locale a ensuite marqué deux buts coup sur coup peu de temps après le retour du thé. Les joueurs d’Alain Villard ne sont donc pas parvenus à confirmer leur victoire de la semaine passée, qui avait mis fin à une série de cinq journées sans succès. « L’adversaire était meilleur, nous n’avons pas proposé de jeu, pas frappé au but, c’était un match assez décevant de notre part. On n’est pas habitué au synthétique et on a mal commencé le match en encaissant rapidement un but, puis on n’est pas parvenu à revenir », nous a confié le responsable technique imérien Joao Doutaz. Le FCE est rejoint au classement par son adversaire du jour, qui pointait sous la barre au coup d’envoi. Il est 9e et conserve provisoirement 3 points d’avance sur la zone rouge avant les autres matches de cette 13e journée. /emu