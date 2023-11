La zone rouge se rapproche pour le FC Erguël

Un but fait le malheur du FC Erguël. Il a dû s’avouer vaincu par Bosporus 1-0 ce dimanche après-midi dans le championnat de 2e ligue interrégionale. Les footballeurs imériens ont craqué au retour des vestiaires dans ce match joué à Bienne, sur le terrain synthétique du Längfeld. « On fait quand même un bon match, mais on fait preuve d’un manque cruel d’efficacité devant le but », analyse l’entraîneur-assistant José Couso. Ce 2e revers de rang fait passer le FCE à la 12e place du classement, juste au-dessus de la barre. Il n’a qu’un point d’avance sur la zone rouge avec un match de plus que son plus proche poursuivant. /msc