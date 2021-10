Un 4e match sans succès pour le FC Moutier

Le FC Moutier perd chez le nouveau leader de 2e ligue interrégionale. La formation de Frédéric Burger s’est inclinée face à Old Boys 2-0 (2-0) samedi à Bâle. Elle a encaissé les deux buts en début de match, à la 2e et à la 17e minutes de jeu. C’est la 4e rencontre sans victoire en championnat pour les Prévôtois. Ils stagnent ainsi à la dernière place de la hiérarchie à égalité de point avec Tavannes/Tramelan et à une longueur de Lerchenfeld, 1er non relégable. /tri