Le FC Moutier perturbé par la météo

Le FC Moutier ne fait pas la pluie et le beau temps, la preuve samedi. La rencontre qui comptait comme 1er tour de qualification à la prochaine Coupe de Suisse de football entre le FCM et Châtel St-Denis a été interrompu à cause du brouillard. La formation prévôtoise de 2e ligue interrégionale était menée 2-0 sur la pelouse fribourgeoise au moment où la partie a été arrêtée. Quelques minutes plus tôt, le juge de touche a demandé une première interruption à cause du soleil qui était trop éblouissant. Cette rencontre sera rejouée au printemps prochain, le 5 mars. /lge