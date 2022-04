Tavannes/Tramelan s’offre de l’air contre Courtételle

Le FC Tavannes/Tramelan remporte un match à six points. Il a dominé Courtételle 1-0 (1-0) mercredi soir à Tramelan en 2e ligue interrégionale de football. Ce succès lui permet de laisser son adversaire à trois longueurs au classement et de remonter à la 8e. Il lui donne également un matelas de cinq unités sur la zone de relégation, avec toutefois deux matches de plus au compteur que la 1re équipe relégable.





La décision tombe sur coup de pied arrêté

Devant 350 spectateurs, les deux équipes se sont observées pendant le premier quart d’heure avant deux situations chaudes devant le but vadais. Le gardien Mathieu Chappuis, beaucoup mis à contribution dans ce match, s’est montré décisif coup sur coup à la 18e minute. Il n’a toutefois rien pu faire à la 30e minute sur le coup franc de Steven Habegger. Le joueur de « TT », excentré à l’orée des 16 mètres, a surpris le dernier rempart jurassien avec une frappe côté ouvert. Ce but a quelque peu réveillé Courtételle. Le FCC s’est créée sa seule véritable occasion de la 1re période à la 40e avec un tir trop croisé de Grégoire Keller.





Une 2e période plus ouverte

Ce derby a offert une 1re mi-temps tendue avec notamment quelques duels rugueux entre deux formations ne voulant pas perdre. Après le thé, Tavannes/Tramelan a touché le montant d’entrée à la 47e par Loïc Humard. Les duels ont dès lors laissé place au jeu jusqu’à la fin de la partie. Mathieu Chappuis s’est mis en évidence devant Téo Assuncao (65e) et par deux fois devant Gaëtan Habegger (75e et 90e). Courtételle est, de son côté, passé proche de l’égalisation sur des occasions de Bastien Houlmann, de la tête (70e) et de Luca Demagistri avec une frappe bien repoussée par le portier Florian Devoille (85e). Le FCC a tenté de pousser dans les derniers minutes mais le FCTT a vaillamment tenu son os pour s’offrir trois points importants dans la lutte pour le maintien. /tri