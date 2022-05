Tavannes/Tramelan enfonce Moutier

Un départ en fanfare

Le FCTT a débuté cette partie de la meilleure des manières en inscrivant le 1-0 après seulement trois minutes de jeu sur une tête de Gaetan Habegger. Les hommes de Steve Langel se sont ensuite montrés beaucoup plus rigoureux et en place que ceux de Frédéric Burger. C’est donc logiquement qu’ils se sont créés plus d’occasions dans cette première partie de match. Mais les choses se sont compliquées à la 35e minute de jeu pour le FCTT puisque Donovan Ducommun a été expulsé à la suite d’un deuxième carton jaune pour une faute. Les « rouge et jaune » ont donc parqué le bus et se sont montrés intraitables défensivement face à une attaque prévôtoise, il faut le dire, en manque cruel d’inspiration et de confiance. C’est même Tavannes/Tramelan, en dépensant beaucoup d’énergie au combat, qui aurait pu corser l’addition en seconde période. C’est ainsi l’équipe qui a mis le plus de cœur sur le terrain qui a empoché les trois points. /lge