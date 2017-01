Déception pour Steve Guerdat

Steve Guerdat en retrait à Zurich. Le cavalier jurassien ne s’est pas qualifié pour le barrage du Grand Prix de Zurich dimanche après-midi. Avec son cheval Big Red, il a pris le 21e rang suite à quatre points de pénalité et à un temps de 70 secondes et 95 centièmes. Il aura manqué un peu plus deux secondes au Vadais pour intégrer le top 15 et ainsi participer au barrage. La compétition, qui comptait comme manche qualificative pour la Coupe du monde, a été remportée par l’Espagnol Eduardo Alvarez Aznar. /si + bbo