Un vice-champion du monde à Delémont

Jérôme Voutaz amorce quelques virages sur la piste de Delémont. Le vice-champion du monde d’attelage était présent au Pré-Mochel, samedi soir. Il a participé à une démonstration de cette discipline. Jérôme Voutaz est devenu cette année vice-champion du monde, avec des chevaux de la race Franches-Montagnes. Il estime que ces animaux disposent « d’un grand cœur », indispensable à l’attelage. Ils possèdent aussi, d'après lui, de bonnes qualités athlétiques et se faufilent habilement lors de compétitions.

Jérôme Voutaz, mécanicien à 100%, pratique son sport par pure passion, un sport qui « coûte bien plus qu’il ne rapporte », selon le Valaisan. « Seules quelques personnes parviennent à vivre de l’attelage et elles sont aidées par des mécènes, sinon c’est impossible », souligne le récent vice-champion du monde. Il affirme également que cette pratique est avant tout un sport collectif, avec les chevaux et d’autres membres de son équipe, « La ferme des Moulins », dans laquelle figure notamment la Jurassienne Sophie Froidevaux. /mle