La Suisse avec Steve Guerdat huitième en Irlande

La Suisse a terminé vendredi à une décevante huitième place vendredi lors du Prix des Nations du CSIO de Dublin. Steve Guerdat faisait partie de l’équipe helvétique. Le Jurassien a réalisé un sans-faute dans la première manche et une seule erreur sur le second parcours mais ses coéquipiers ont accumulé les fautes. Le cavalier de Bassecourt montait Alamo pour l’occasion. La Suisse était d’ores et déjà qualifiée pour la finale de Barcelone avant l’épreuve irlandaise. Le concours de Dublin a été remporté par le Mexique. /ats+fco