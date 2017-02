Franches-Montagnes II s'impose sur le fil

Le HC Franches-Montagnes II s'est fait peur à domicile mais l'a finalement emporté 7-5 jeudi soir face à Yverdon-les-Bains dans le masterround supérieur de 2e Ligue. Les Taignons étaient encore menés 5-4 à moins de trois minutes de la fin de rencontre mais sont parvenus à inscrire trois buts en deux minutes pour s'imposer sur le fil du rasoir ! Dany Baumann permettait d'abord au HCFM II d'égaliser à la 58e avant que Laurent Emery ne donne l'avantage aux locaux 12 petites secondes plus tard. Nathan Guichard parachevait le succès taignon acquis dans la douleur juste avant la sirène.

Les hockeyeurs de Saignelégier avaient pourtant fait le break dans le premier tiers et menaient 3-1 après un gros quart d'heure suite à des réussites de Maël Gigon (10e), Laurent Emery (17e) et Vivien Michel (17e). Mais un deuxième tiers catastrophique a vu Yverdon repasser devant avant que Nathan Guichard n'égalise à 4-4 (36e). En renversant la vapeur en fin de partie, le HCFM II signe sa première victoire en trois matches dans ce masterround supérieur et prend la quatrième place de son groupe devant le HC Delémont-Vallée. /jpi