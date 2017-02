Le HCFM ne confirme pas à domicile

Le HC Franches-Montagnes devra aller s’imposer au moins une deuxième fois sur la glace de Star Forward s’il entend se qualifier pour les demi-finales des play-off en 1re ligue. Les hockeyeurs francs-montagnards ont perdu 7-4 (1-1, 2-2, 4-1) mardi soir à Saignelégier face à la formation vaudoise lors du deuxième acte des quarts de finale. Ils n’ont jamais mené au score dans cette partie.

Les Taignons avaient gagné le premier match à Morges 2-1 aux tirs au but samedi. Il y a donc désormais 1-1, puck au centre, dans cette série qui se joue au meilleur des cinq rencontres. Le 3e acte se tient samedi dans le canton de Vaud.

Pas de round d’observation

Les acteurs – d’un côté comme de l’autre - n’ont pas ménagé leurs efforts, et ce, dès la première seconde de jeu. Les visiteurs ouvraient la marque sur leur premier avantage numérique (9e). Les « sang et or », via Nicolas Boillat, remettaient les pendules à l’heure (15e) dans cette partie rythmée, suivie par 335 spectateurs

Deux erreurs individuelles en supériorité numérique.

Dans le tiers-temps intermédiaire, la troupe de Martin Bergeron négociait très mal sa première supériorité numérique de la rencontre. Les Taignons, avec un homme de plus que leur adversaire sur la glace, encaissaient… deux buts en moins d’une minute à la suite de deux erreurs individuelles. Les Taignons ne se démobilisaient pas pour autant et faisaient preuve de caractère. Ils revenaient à la marque grâce à deux réalisations à la 34e minute de jeu : Nicolas Boillat était imité, dans la foulée, par Gaëtan Siegrist.

Le triplé de Nicolas Boillat

Durant la troisième période, les visiteurs reprenaient les devants. Une fois encore, le HCFM répliquait. Nicolas Boillat, encore lui, inscrivait le 4-4 (50e) et réalisait ainsi un triplé. Les Morgiens tenaient définitivement leur os, après avoir marqué un 5e but. Les Vaudois aggravaient encore le tableau d’affichage avec deux réussites dans la cage vide. Au final, le HC Franches-Montagnes n’a pas su gérer les détails qui font la différence et a commis trop d’erreurs pour espérer un meilleur destin face à des visiteurs solides. Rien n’est donc perdu pour les hommes de Martin Bergeron dans cette série qui risque d’être longue… /bbo