Le derby pour Delémont-Vallée, victoire aussi pour Franches-Montagnes

Le HC Delémont-Vallée s’est adjugé le derby régional. Les Jurassiens se sont imposés 7-4 sur la glace du HC Tramelan samedi soir en 2e ligue de hockey sur glace. La rencontre a commencé très fort avec quatre buts dans les huit premières minutes. Le Tramelot Quentin Wütrich (5e) a égalisé après l’ouverture du score du Delémontain Grégory Koulmey (4e). Le derby était alors lancé, mais il a vite tourné en faveur des hommes de la capitale du Jura. Léo Gygax (8e) puis Hervé Blanchard par deux fois (8e et 19e) ont mis le HCDV sur orbite. le HCT n’est jamais parvenu à refaire son retard. Les autres buteurs tramelots sont Joël Hartmann, Ken Steiner et Hugo Vuilleumier. Du côté delémontain, Julien Paratte et Célien Gygax (2x) ont aussi trouvé le chemin des filets.

Victoire de Franches-Montagnes

Le HC Franches-Montagnes II a réalisé une bonne opération. La deuxième formation taignonne s’est imposée contre Le Locle au centre de Loisirs de Saignelégier samedi soir 6-3. Les buts jurassiens ont été inscrits par Vivien Michel (2x), Maël Gigon (2x), Dany Baumann et Nathan Guichard.

Au classement, le HC Delémont-Vallée profite de son succès pour remonter à la 2e place à deux points du leader Fleurier. Le HC Moutier, vainqueur de Sarine-Fribourg vendredi, grimpe à la 5e place, à deux unités de la formation de la capitale jurassienne. Suivent le HC Tramelan et le HC Franches-Montagnes avec un point de retard sur les Prévôtois. /jeb