Ca passe pour Tramelan et Franches-Montagnes, ça casse pour Moutier

Deux larges victoires pour Franches-Montagnes II et Tramelan en deuxième ligue de hockey sur glace. Moutier n'a pas eu la même réussite.

La réserve du HCFM a largement battu Château d'Oex 8-3 (5-1 2-2 1-0) samedi soir. Elle a fait la différence dans le premier tiers. Les réussites francs-montagnardes ont été inscrites par Nathan Guichard (7e), Jeshon Assunçao (11e), Jérôme Leuenberger (19e), un doublé de Maël Gigon (19e et 32e) et de Martin Negri (20e et 39e) et un ultime but de Amaury Simon (56e).

Même veine pour Tramelan qui a battu Bulle 9-2 (2-1 2-1 5-0) samedi soir à domicile. Les locaux ont frappé fort grâce à Hugo Willemin (3e et 41e), Cédric Niederhauser (14e et 39e) , Loïc Jeanrenaud (35e), Joël Hartman (47e), Emeric Thomat (53e), Alain Cattin (57e) et Yann Kohler (59e).

Soirée plus difficile pour Moutier. Il a été dominé au Valais par Sion 6-3 (2-1 1-1 3-1). Il s'agit de la première défaite depuis sept matches pour le HCM. Les trois réussites prévôtoises ont été marquées par Anselm Spart (13e), Benoit Rossé (40e) et Corentin Berthoud (51e).

Au classement, le HCM est toujours 2e avec 25 points en 13 rencontres. Un point devant la réserve de Franches-Montagnes. Tramelan est 7e avec 19 unités. /tey