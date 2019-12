Le HCFM II enfonce Erguël, Tramelan ne tremble pas

Le HC Franches-Montagnes II est venu à bout de la lanterne rouge avec peine. Il a dominé l’Erguël HC 4-3 (1-0, 1-1, 1-2, 1-0) après prolongations samedi dans le cadre du championnat de 2e ligue de hockey sur glace. Alors que la réserve du HCFM menait 2-0 dans cette partie, l’EHC n’a rien lâché et est revenu dans le match en égalisant à la 50e minute de jeu. Il est même parvenu à prendre l’avantage deux minutes plus tard. Les Taignons ont su relever la tête. Ils ont réussi à égaliser à un peu plus de deux minutes de la sirène finale. Ils ont ensuite marqué le but décisif après une minute de jeu dans les prolongations.

Avec ce résultat, le HCFM II prend cinq points d’avance sur Erguël qui reste lanterne rouge.





Le HC Tramelan n’a pas fait dans la dentelle

Le HC Tramelan a offert des buts à son public. Il a giflé Star Chaux-de-Fonds 10-1 (4-1, 5-0, 1-0) samedi. Alors que les Tramelots étaient menés au score après cinq minutes de jeu, ils ont tout de suite réagi en égalisant une minute plus tard. À partir de cette égalisation, ils n’ont fait que dérouler devant la cage adverse. À noter que Dany Kocher et Jason Steiner ont inscrit chacun un doublé.

Avec cette victoire, le HC Tramelan reste leader avec six points d’avance sur son poursuivant mais avec un match de plus. /lge