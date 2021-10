Le sans faute continue pour le HCFM

Le HC Franches-Montagnes ne tremble pas en 1re ligue. Les hockeyeurs taignons ont dominé Meyrin-Genève 6-2 (1-1, 3-1, 2-0) samedi soir à Saignelégier. Ils ont mené 3-1 grâce à un doublé de Nathan Guichard (17e, 26e) et une réussite de Lucas Boehlen (25e) avant que leur adversaire revienne à 3-2 juste avant la mi-match. Le HCFM a toutefois repris deux longueurs d’avance à la 39e minute grâce à Matthias Van Dach. Il a ensuite pris le large dans le 3e tiers avec des buts de Samuel Grezet (46e) et de Thimothé Tuffet (52e). Cette 4e victoire en quatre matches permet aux Taignons d’être 3es à un point du leader Université Neuchâtel qui a un match de plus au compteur. /tri