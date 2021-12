La rechute du HC Franches-Montagnes

Le HC Franches-Montagnes n’est plus invaincu à domicile. Les Jurassiens ont été surpris par Adelboden 6-3 mardi soir à Saignelégier. Il s’agit de leur 3e revers de la saison dans le championnat de 1re ligue, le 1er sur leur glace. Les Taignons ont tenu tête à leur adversaire durant deux tiers avant de le voir filer. Thimothé Tuffet a ouvert la marque à la 14e. Il a remis les deux équipes à égalité à la 40e (39’45’’), 1’09’’ après la réduction de l’écart de David Beuret. Mais les protégés de Michaël Röthenmund n’ont pas su répliquer aux assauts bernois dans l’ultime période.

Le HCFM reste malgré tout en tête de son groupe. Il possède quatre points d’avance (et un match de plus) sur Université Neuchâtel et six longueurs (avec deux matches de plus) sur Adelboden. /msc