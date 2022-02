Une dernière victoire avant les play-off pour le HC Franches-Montagnes

Le HC Franches-Montagnes finit la saison régulière en beauté. Il a battu Université Neuchâtel 7-2 (2-0 2-1 3-1) samedi soir à domicile pour son dernier match avant les play-off en 1re ligue de hockey sur glace. Les Taignons ont vite pris les devants grâce à des réussites de Matthias Von Dach (17e) et Théo Bertrand (18e). Nicolas Boillat a inscrit le 3-1 à la mi-match, avant que Nelo Surdez (37e) et Cyril Taillard (45e) assurent le succès du HCFM. Matt Meusy (49e) et Thimothé Tuffet (54e) ont également marqué. Cette 5e victoire d’affilée permet aux Jurassiens de terminer leader avec douze points d’avance sur leur poursuivant. Ils affronteront Star Forward en quart de finale des play-off dès jeudi. /tri