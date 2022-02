Le HC Franches-Montagnes à une victoire de la finale

Un dernier effort avant d’atteindre la finale des play-off de 1re Ligue. Le HC Franches-Montagnes s’est imposé 6-1 (1-1, 5-0, 0-0) contre Sion samedi à Saignelégier lors du 3e acte des demi-finales. Grâce à ce succès, le HCFM mène 2-1 dans la série au meilleur des cinq matches et se retrouve donc à une victoire de la finale.





Un tiers médian décisif

Le score final est largement en faveur des Franc-Montagnards. Pourtant, ce sont bien les visiteurs qui ont ouvert le score à la 17e minute. La réponse des locaux ne s’est pas faite attendre puisque deux minutes plus tard, Matthias Von Dach a remis les deux équipes à égalité.

Après le premier thé, les joueurs de Michaël Röthenmund ont passé la cinquième. Le score est passé de 1-1 à 6-1 au terme du tiers médian. Tout d’abord avec une réalisation de Mathieu Brahier (24e), imité 47’’ plus tard par Thimothé Tuffet. Les Valaisans ne sont pas au bout de leur peine puisqu’ils ont encaissé trois nouveaux buts en l’espace de six minutes. Tanguy Maillard (33e), Thimothé Tuffet qui y est allé de son doublé (36e) et Lucas Boehlen (39e) ont définitivement scellé le score de cette partie. Une avalanche de buts qui a provoqué un changement de gardien du côté de Sion.

Le dernier tiers n’aura pas vu de buts supplémentaires, mais huit pénalités, quatre de chaque côté.

Le HC Franches-Montagnes se rend mardi à Sion pour le 4e acte des demi-finales qui pourrait être le dernier de cette série en cas de victoire des Taignons. /nmy