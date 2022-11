Cinq de chute pour le HC Tramelan

Les Requins ne parviennent plus à croquer leurs adversaires. Le HC Tramelan a subi un 5e revers de rang ce samedi dans le championnat de 1re ligue de hockey sur glace. Dans son antre, il a été battu par la lanterne rouge Yverdon 5-3. Les Tramelots ont pourtant dégainé les premiers par Cédric Niederhauser à la 16e. Ils ont été rejoints 36’’ plus tard avant de voir les Vaudois prendre le large en marquant trois fois entre la 40e et la 49e. Joey Hostettmann à la 55e et Kenny Vuilleumier à la 60e n’ont, ensuite, pu ramener les locaux qu’à deux longueurs de leur adversaire.

La troupe de Martin Bergeron se fait ainsi dépasser par son adversaire du soir au classement. Elle recule à la 11e et avant-dernière place, en zone de play-out, avec le même nombre de points qu’Yverdon mais un match en plus. /msc