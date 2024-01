Le maintien n’est pas encore assuré pour le HC Tramelan

Le HC Tramelan devra livrer une ultime bataille pour se maintenir en 1re ligue. Il s’est incliné 3-2 face à Morges samedi soir devant son public. Après un 1er tiers vierge de but et de pénalité, les hockeyeurs tramelots ont encaissés deux buts coup sur coup à la 39e et 40e minute de jeu. Ils ont réduit l’écart à la 50e par Theo Beglieri mais les Vaudois ont à nouveau trouvé la faille 4’ plus tard. La réussite d’Adrien Donzé à 5’ de la sirène finale n’a pas modifié l’issue de cette rencontre.

Avec cette 3e défaite de suite, les protégés de Martin Bergeron occupent le 10e rang du championnat, juste au-dessus de la barre. Ils comptent deux points d’avance sur le premier relégable Fleurier. Le HC Tramelan jouera donc son maintien en 1re ligue à l’occasion de l’ultime journée de la saison régulière. Les Requins recevront Vallée de Joux, 7e de la hiérarchie, le samedi 27 janvier à Tramelan. /nmy