Une fin de match fatale au HC Tramelan

L’entame et la fin de match auront coûté cher au HC Tramelan. Les Requins se sont inclinés 7-4, samedi soir, sur la glace de Sarine-Fribourg en 1re ligue de hockey sur glace. Le HCT a été mené 2-0 dans ce duel après une dizaine de minutes de jeu. Mais il est revenu à hauteur de son adversaire avant la fin de la première période grâce à des buts de Quentin Delémont et de Joey Hostettmann. Il a même pris les devants dans le deuxième tiers-temps grâce au doublé de Quentin Delémont. Mais Sarine-Fribourg s’est montré coriace et est parvenu à égaliser, puis à prendre l’avantage en début de troisième période. Les Requins n’ont pas lâché et ont égalisé grâce à Timothé Tuffet (4-4, 46e). Ce sont toutefois les Fribourgeois qui ont eu le dernier mot en marquant à trois reprises dans les 11 dernières minutes de jeu. Au classement, le HCT pointe au 11erang, à un point du 10e et à trois unités de la 8e place. /mle