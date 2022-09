Un seul club pour fédérer l'inline biennois

Un seul et unique club pour incarner le inline hockey biennois. C’est un projet qui se prépare en coulisse depuis plusieurs années et qui va se concrétiser ce mercredi. Bienne Skater 90 et Bienne Seelanders vont fusionner officiellement à l’occasion de deux assemblées séparées, qui seront suivies d’une séance constitutive de la nouvelle entité : Inline Skater Hockey Biel-Bienne. Une étape cruciale et somme toute logique pour les deux clubs pensionnaires de Ligue A, encore davantage depuis dimanche et l’acceptation par la population biennoise du nouveau complexe sportif. Le président des Seelanders, Vincent Monbaron, se réjouit de ce rapprochement : « On a exactement le même but. Il a fallu discuter de beaucoup de détails, ce qui a pris du temps. Mais cela n’a jamais été un problème », explique-t-il.