Le secret des « remontada » réside dans le mental

Une remontada s’est déroulée dimanche dernier au stade du Brügglifeld : on le rappelle, Neuchâtel Xamax FCS est parvenu à sauver sa place en Super League de football en marquant quatre buts puis en l’emportant lors de la séance des tirs au but face au FC Aarau. Un exploit puisque les « rouge et noir » avaient subi trois jours plus tôt l’humiliation à la Maladière, perdant 4-0 devant leur public.

Comment expliquer un tel retournement de situation ? Quel est le secret de ces fameuses « remontada » qui se succèdent depuis plusieurs années ? Pour en parler, Place publique a accueilli Ophélia Dysli Jeanneret, Docteure en sciences du sport.