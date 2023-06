Retrait des M21 de Neuchâtel Xamax : quel avenir pour le football dans l’Arc jurassien ?

Un coût important

Neuchâtel Xamax a déjà balayé l’argument financier pour expliquer ce retrait des M21. Pourtant, si les finances « rouge et noir » sont saines, le budget est limité. Il est donc légitime de se demander combien coûtait cette équipe M21 au club. Selon Marc Hottiger, qui nous donné une grosse fourchette, le montant peut aller de « 100’000 à 200’000 francs ». Il dépend notamment de la professionnalisation ou non du staff.







Les M19, ça ressemblera à quoi ?

Qui composera cette nouvelle catégorie dans laquelle Xamax fera son apparition la saison prochaine ? « Ce sont les mêmes équipes qui évoluent actuellement dans le championnat des moins de 18 ans », détaille Marc Hottiger. On retrouve par exemple Bâle, Young Boys, Zurich ou encore Servette et Sion. La relève xamaxienne continuera donc de régater contre les meilleurs groupements du pays, malgré l’absence des moins de 21 ans. En Suisse, une seule autre organisation a fait le même choix que Xamax : Aarau. En ajoutant Bellinzone, ce sont les trois seules formations du football professionnel qui n’ont pas de moins de 21 ans.





Quelle situation pour l’Arc jurassien ?

Sur RTN, Christophe Moulin expliquait que les débouchés n’étaient pas bloqués pour les joueurs à la fin de leur passage chez les moins de 19 ans. Les meilleurs pourront ambitionner de rejoindre la première équipe « rouge et noir » en Challenge League. Les autres pourront notamment s’aguerrir au sein des clubs partenaires en Promotion League. Il s’agit de Bienne et des SR Delémont. Côté jurassien, la nouvelle a été apprise lundi par le club via un courriel. Si l’annonce a surpris le président Patrick Fleury, elle ne le dérange pas pour autant. Côté seelandais, le directeur sportif Mauro Ierep était lui au courant des tractations et se dit également satisfait. Les deux hommes voient l’occasion de « renforcer leur effectif avec des joueurs intéressants et de la région ».