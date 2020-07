Neuchâtel Xamax FCS est relégué, sauf miracle

Neuchâtel Xamax FCS n’échappera pas, sauf immense surprise, à la relégation. Le club de football « rouge et noir » a été sèchement battu dimanche au Stade de Genève par le Servette FC 4-1 en Super League. Au terme d’une prestation insipide, la troupe de Stéphane Henchoz a vu ses derniers espoirs de maintien s’envoler.





L’exploit semblait possible

Les premières minutes de jeu ont vu des Neuchâtelois volontaires et appliqués. Ces derniers ont cependant manqué de justesse technique pour se montrer dangereux et les Genevois en ont profité pour reprendre la main sur le match. Cette domination des Grenats s’est matérialisée à la 21e minute lorsque Koro Koné a profité de l’apathie de la défense neuchâteloise pour inscrire le 1-0. À la peine, Xamax a profité d’une énorme erreur défensive servettienne pour revenir à égalité à dix minutes de la pause. A la mi-temps, les hommes de Stéphane Henchoz pouvaient s’estimer heureux de rejoindre les vestiaires sur un score de parité.

Un écroulement presque logique

Les bonnes intentions xamaxiennes auront tenu à peine 30 secondes en deuxième période. Le temps pour Koro Koné de ridiculiser André Neitzke, à peine entré en jeu et d’offrir le 2-1 à Miroslav Stevanovic. Pas encore remis de cette réussite servettienne, Xamax a balbutié son football et a offert le 3-1 sur un plateau pour le doublé de Miroslav Stevanovic à la 53e minute de jeu. Pour l’entraîneur Stéphane Henchoz, ce troisième but servettien a provoqué le coup de grâce pour son équipe.