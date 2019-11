Neuchâtel Xamax change de propriétaire 

Neuchâtel Xamax FCS change de mains. Jean-François Collet a acquis la totalité du capital- actions de la société anonyme du club rouge et noir (Neuchâtel Xamax 1912 SA), qui était détenue jusque-là par Christian Binggeli et Gregory Binggeli. Père et fils restent toutefois en place : ils ont été confirmés dans leur fonction, respectivement de président et vice-président, par le nouveau patron de la SA. C’est ce qu’indique le club de Super League de football lundi dans un communiqué.

En clair, Christian et Gregory Binggeli vont devenir de simples employés de la société. Ils détiendront encore la signature collective à deux avec le nouveau boss de La Maladière pour régler toutes les affaires courantes. Mais ils n’auront plus aucun pouvoir décisionnel au sein du conseil d’administration.

Christian Binggeli et Jean-François Collet se connaissent bien. Le montant de la transaction n’a pas été révélé. Mais le passage de témoin se fait manifestement en douceur. Il prendra effet au premier janvier de l’année prochaine.

Jean-François Collet s’est engagé à titre personnel : le Vaudois est directeur de la société « Grand Chelem Management », spécialisée dans l’événementiel sportif. Il organise notamment le tournoi de tennis de Gstaad. Ancien président de Lausanne-Sport, il est encore vice-président de la Swiss Football League. /man