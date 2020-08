« On vise la promotion »

Il a été l’un des grands perdants de la crise liée au coronavirus. Le FC Moutier s’attaque dès ce week-end à un nouveau championnat de 2e ligue interrégionale. Leader invaincu de son groupe après 13 matches lors du dernier exercice, il a vu sa chevauchée être arrêtée nette par le Covid-19. Pour autant, l’ambition des footballeurs prévôtois n’a pas changé. « On doit avoir l’honneur d’annoncer qu’on veut viser la promotion », lâche Christophe Nicoulin. Le directeur technique tient à souligner que « si ça ne se fait pas, ce n’est pas un drame pour le club. Le FCM ne sera pas mis en danger ».





La défense comme atout numéro un

L’été a été plus animé que prévu du côté de Chalière. « On misait sur une grande stabilité, ça n’a pas été le cas », constate Christophe Nicoulin. Les bons résultats du dernier championnat ont attiré les regards des clubs de 1re Ligue, Bienne et Delémont en tête. Résultat, neuf éléments ont quitté le FC Moutier qui a pu s’attacher les services de sept nouveaux joueurs – « des joueurs de talent », selon le directeur technique prévôtois. Si l’expérience sera « un peu moindre » dans les rangs du FCM, l’entraîneur Alain Villard pourra toujours s’appuyer sur une solide assise autour de Loïc Schmid, Samir Nouicer ou Garry Germann. « Défensivement, on tient très bien la route. Il faudra voir désormais en terme offensif quelles seront nos prestations face à des équipes qui vont fermer le jeu », détaille Christophe Nicoulin qui estime « qu’on gagne un match avec l’attaque, mais qu’on gagne un championnat avec la défense ».