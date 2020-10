Un point au goût amer pour « TT »

Le FC Tavannes/Tramelan a certes délaissé la lanterne rouge, mais cette perspective reste teintée d’amertume. Grâce à leur match nul face à Dornach 0-0 samedi en 2e ligue interrégionale, les footballeurs « sang et or » ne sont plus derniers de la hiérarchie. Ils sont désormais 13es, à provisoirement trois unités du 1er non-relégable, Bubendorf. Mais le scénario de la partie les poussera sans doute à ressentir quelques regrets. En effet, « TT » a touché les montants à deux reprises. A la 20e minute, sur un coup-franc lointain de Régis Buchwalder, puis une seconde fois à la 87e par Gaëtan Habegger. Quand ça ne veut pas...

Un motif de consolation subsiste malgré tout pour les hommes de Steve Langel : avec ce point du match nul, ils mettent fin à une disette de plus d’un mois, marquée par cinq défaites de rang. /ygo