La continuité de Tavannes/Tramelan, la nouvelle ère de Moutier

Il est l’heure de repartir au combat pour les footballeurs de 2e ligue interrégionale. Le championnat reprend ses droits ce week-end. Le FC Tavannes/Tramelan va même lancer les hostilités dès ce vendredi soir. Il accueille Liestal à 20h30 à Tramelan. Le FC Moutier va, lui, patienter jusqu’à dimanche pour recevoir Binningen à 15h. Les deux formations du Jura bernois font du maintien leur même objectif, mais sortent d’un été bien différent.





Tavannes/Tramelan perd trois tauliers

Il a été plutôt calme du côté du FCTT. La formation de Steve Langel entend en profiter pour surfer sur la vague de sa fin de saison passée. L’entraîneur et sa troupe ont engrangé trois victoires et un nul lors des quatre derniers matches pour arracher leur maintien. Ils devront toutefois digérer les départs de trois tauliers qui ont décidé de stopper la compétition : le capitaine Yannick Tellenbach, le gardien Anthony Geiser et le défenseur Benjamin Mercier. Pour le reste, l’effectif a peu bougé et le club cherchera à poursuivre sa politique d’intégration de jeunes éléments en première équipe.