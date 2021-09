Le FCTT enregistre une troisième défaite de suite

Tavannes/Tramelan n’y arrive toujours pas. L’équipe de 2e ligue interrégionale de football s’est inclinée 3-0 samedi contre Concordia Bâle et devra encore patienter avant de décrocher sa première victoire de la saison en championnat. Le FCTT était mené 2-0 avant le quart d’heure de jeu, un score qui ne bougera plus jusqu’à la pause. En deuxième mi-temps, les hommes de Steve Langel n’ont pas trouvé les ressources nécessaires pour faire vaciller les Bâlois. Ils ont même encaissé un troisième but en fin de partie. « Un résultat mérité » nous a confié le président des « rouge et jaune » Loïc Chatelain qui n’a pu que constater le manque d’inspiration de ses joueurs. Avec ce nouveau revers, le troisième d’affilé, et un point au compteur, le FC Tavannes/Tramelan reste sous la barre. /nmy