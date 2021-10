La solidarité ne suffit pas pour Tavannes/Tramelan

Une expulsion lourde de conséquence pour le FC Tavannes/Tramelan. Les hommes de Steve Langel ont chuté sur leur pelouse samedi face à Ajoie-Monterri 2-1. Réduits à 10 dès la 39e, ils enchaînent un 5e match sans victoire dans le championnat de 2e ligue interrégionale de football. Le FCTT reste englué en zone rouge, à la 12e place, avec deux points de retard sur la barre.





La solidarité a ses limites

Tavannes/Tramelan n’est toutefois pas passé loin d’empocher un point dans ce derby. Privé de ballon en 1re mi-temps, il a mis en difficulté son adversaire avec des ruptures rapides. Et c’est sur l’une d’elles – une action d’école – que Donovan Ducommun a pu ouvrir la marque à la 15e. TT n’a concédé aucune occasion avant le thé mais a vu l’arbitre expulser Téo Assuncao à la 39e suite à un 2e avertissement. Sur une pelouse difficile et face à un adversaire emprunté dans le jeu, les joueurs du Jura bernois ont fait bloc. Après l’égalisation tombée à la 60e, ils ont touché le poteau adverse à la 66e par Wayan Ducommun avant de craquer à la 85e. La combativité et la solidarité des locaux auraient mérité meilleur sort. /msc