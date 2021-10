Tavannes/Tramelan craque en fin de match

Le FC Tavannes/Tramelan laisse filer deux points précieux. La formation de 2e ligue interrégionale de football a partagé l’enjeu samedi à Muttenz 2-2. Elle a pourtant ouvert la marque peu après la demi-heure de jeu par l’intermédiaire de Gaetan Habegger. Les protégés de Steve Langel ont même doublé leur avantage vers la 60e grâce à un but de Dane Imbriano. Les Bâlois ont toutefois réussi à réduire l’écart une dizaine de minutes plus tard et ont ensuite poussé pour revenir à hauteur de leur adversaire. Le FCTT a eu l’occasion de garder l’avantage au tableau d’affichage puisqu’il s’est retrouvé en supériorité numérique pour la fin de match. Pourtant, même à onze contre dix, les « rouge et jaune » ont reculé et se sont recroquevillés dans leur camp, selon le président de Tavannes/Tramelan, Loïc Chatelain. « TT » a finalement craqué dans le temps additionnel et a vu les trois points de la victoire s’envoler. « C’est un match qu’on devait gagner », soupire et conclut Loïc Chatelain.

Ce point du match nul n’arrange pas le FCTT qui reste scotché sous la barre. Les hommes de Steve Langel sont englués en zone rouge avec provisoirement un point de retard sur la barre, en attendant les résultats des autres rencontres qui se disputeront dimanche. /nmy