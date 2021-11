Moutier et Tavannes/Tramelan en position délicate

C'est la trêve hivernale pour les clubs de 2e ligue interrégionale de football. Les équipes de la région ont rangé les crampons après un dernier week-end marqué par la Coupe de Suisse. En championnat, le tableau régional n’est pas des plus probants puisque le FC Moutier et le FC Tavannes/Tramelan passeront les fêtes sous la barre.





Constat alarmant au FC Moutier

Le FC Moutier affiche la situation la plus critique avec une position de lanterne rouge du Groupe 3 et déjà quatre points de retard sur la barre. L'équipe prévôtoise, fortement remaniée et rajeunie cet été, n'a gagné que deux matches en 13 rencontres, dont une sur tapis vert face au FC Courtételle. « On a clairement remarqué que l’on manquait énormément d’expérience. Actuellement, on n’a pas le niveau pour se maintenir en 2e ligue interrégionale », alerte le directeur technique du FC Moutier Christophe Nicoulin qui compte sur le recrutement durant la trêve pour monter une opération sauvetage. « On aimerait se renforcer dans toutes les lignes, amener de l’expérience. On fait des erreurs défensives qui ne pardonnent plus à ce niveau. Et on doit aussi trouver quelqu’un qui met les buts quand les occasions se présentent, ce qui n’a jamais été le cas durant ce premier tour », relève Christophe Nicoulin.