Le FC Moutier souffle (enfin) sa 100e bougie

La patience est sur le point d’être récompensée en Prévôté. Le FC Moutier a dévoilé ce jeudi le programme des festivités de son 100e anniversaire. Covid oblige, ce centenaire est célébré avec une année de retard. Car c’est bien le 6 juin 1921 que le FCM a vu le jour, né de la fusion entre le FC Italo et le FC Junior. Ce report n’a pas d’incidence sur les réjouissances. La soirée du 100e se tiendra dans deux semaines (le jeudi 31 mars), alors que le grand week-end de fête aura lieu les 2 et 3 juillet. Il sera agrémenté d’un match de gala avec la présence du Servette FC, club de Super League, face à un adversaire à déterminer, d’une soirée spectacle et d’une journée des familles. Ce programme devrait permettre de « transmettre les valeurs de l’amitié et de la camaraderie », selon le vœu du président du FCM André Nyffeler.