Moutier impuissant face à Ajoie-Monterri

La barre s’éloigne pour le FC Moutier. Il a été dominé par le FC Ajoie-Monterri 2-0 ce dimanche à Courgenay. Toujours dernière du classement de 2e ligue interrégionale, la troupe de Frédéric Burger est repoussée à quatre longueurs de la barre et fait la mauvaise opération du week-end. C’est tout le contraire pour l’équipe jurassienne. Elle grimpe au 2e rang, une place synonyme de promotion en 1re Ligue. Mais le championnat reste très serré à 10 matches de la fin de saison (le FCAM n’a que deux points d’avance sur le 5e, le FCM n’est qu’à six points du 8e).





Une défaite des plus logiques

Les visiteurs n’ont jamais vraiment pu prétendre au jackpot ce dimanche. Ils ont fait illusion en début de match en se montrant percutant. Mais très rapidement, Ajoie-Monterri a pris le dessus sur son adversaire. Charlie Mobili à la 34e et Hervé Tschanz à la 57e ont permis à leurs couleurs d’empocher trois points plus que logiques. Le FCAM pourra tout de même regretter son manque de réalisme. Il aurait dû plier ce derby plus rapidement et le terminer sur un écart plus large. Car en face, Moutier a rapidement peiné en phase offensive. Les Prévôtois ont manqué de créativité, de justesse et de poids dans les 25 derniers mètres. Pire encore, la lanterne rouge n’a jamais donné l’impression de se révolter. /msc