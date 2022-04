Le FC Moutier s’incline sèchement sur sa pelouse

Le FC Moutier n’a tenu qu’une mi-temps. Les footballeurs prévôtois ont été sévèrement battus sur la marque de 6-2 (2-2) par Muttenz jeudi sur leur pelouse en 2e ligue interrégionale. Après avoir encaissé l’ouverture du score dès la 4e minute, ils ont su réagir en marquant deux fois par l’intermédiaire de Noel Allemann (24e) et Jackson Pedro (38e). Les Bâlois de milieu de classement ont toutefois égalisé avant le thé. Ils ont pris les devants dès le début de la 2e période, avant d’assomer les « bleu et blanc » dix minutes plus tard en prenant deux longueurs d’avance. Le FCM ne s’en est pas remis et a pris encore deux autres buts. Il reste lanterne rouge avec quatre unités de retard sur la barre. /emu