Bonne opération pour le FC Tavannes/Tramelan

Le FC Tavannes/Tramelan enchaîne. Après sa victoire mercredi contre Courtételle, il est allé dominer Konolfingen 1-0 (1-0) ce samedi en 2e ligue interrégionale de football. Donovan Ducommun a offert les trois points aux siens avec une réussite à la 40e minute. Selon le président de « TT » Loïc Chatelain, c’est « un succès mérité » pour son équipe qui a touché deux fois les montants dans cette partie (60e et 80e). Le FCTT conforte sa 8e place et prend provisoirement huit points d’avance sur la zone de relégation. Il a toutefois joué trois rencontres de plus que Spiez, 1re équipe sous la barre. /tri