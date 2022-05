Le FC Moutier replonge

L’embellie aura été de courte durée pour le FC Moutier. Vainqueur mercredi à Lerchenfeld, le FCM a rechuté ce dimanche en 2e ligue interrégionale de football. Et plutôt sèchement. Sur sa pelouse, la lanterne rouge s’est inclinée face à Old Boys 4-0. Elle a encaissé deux buts par mi-temps. Le FCM concède un 13e revers en 21 matches. À cinq journées de la fin de saison, il accuse désormais six points de retard sur la barre. /msc