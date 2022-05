« Moutier est un club qui ne se refuse pas » pour Walter Dos Reis

Walter Dos Reis au chevet du FC Moutier. Le Seelandais a été nommé mardi entraîneur de l'équipe de 2e ligue interrégionale du club de football prévôtois. Il succède à Frédéric Burger qui a démissionné au début du mois. Il aura la difficile tâche d'éviter la relégation des « bleu et blanc ». La lanterne rouge compte 6 points de retard sur la barre à cinq journées du terme de la saison. Ancien joueur de Chalière qui s’est déjà assis sur le banc de plusieurs équipes de la région, Walter Dos Reis s'est également engagé pour le prochain exercice, quelque que soit la catégorie de jeu du FC Moutier : « J’ai vécu de très belles années en Prévôté et le FCM a toujours été dans mon cœur. C’est un club qu’on ne peut pas refuser lorsqu’on a de l’ambition, malgré la situation actuelle. D’autres clubs sont passés par là et se sont relevés, ce sont des cycles et c’est un challenge ».