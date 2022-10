Le FCTT va gagner le derby

Un petit but fait le bonheur du FC Tavannes/Tramelan. Les footballeurs du Jura bernois sont allés dominer Ajoie-Monterri 1-0 samedi à Cornol en 2e ligue interrégionale. L’unique but de la rencontre est tombé à la 60e grâce au capitaine de l’équipe du Jura bernois Nicolas Strahm. Le FCTT gagne un rang au classement pour se retrouver 10e avec un matelas de six points sur la zone rouge. /emu