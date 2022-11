Courte défaite pour le FC Erguël

Défaite sur la plus petite des marges pour le FC Erguël en 2e ligue interrégionale. Les Imériens se sont inclinés 1-0 samedi contre Besa Bienne. La rencontre s’est jouée sur un terrain annexe à la Tissot Arena à Bienne, et non sur le terrain de Fin-des-Fourches à St-Imier. Malgré cette défaite, les hommes d’Alain Villard ont encore cinq points d’avance sur la barre avec un match en moins. Le néo-promu imérien a encore deux rencontres à disputer avant la trêve hivernale. /nmy