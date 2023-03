Le FC Erguël vise un maintien rapide

Le FC Erguël à la quête de confirmation. Après un bon premier tour qu’elle a bouclé au 9e rang, l’équipe imérienne retrouve le championnat de 2e ligue interrégionale de football ce week-end. Elle se déplace samedi à 16h sur la pelouse de Matran, une formation fribourgeoise aujourd’hui en position de relégable. Le FCE, lui, dispose de neuf points d’avance sur la zone de relégation. L’entraineur Alain Villard reconnaît que le matelas est plutôt confortable, mais souligne que « tout peut aller très vite » et que son équipe serait bien inspirée d’engranger rapidement des points pour s’éviter de jouer avec le feu. Et elle a les cartes en main pour le faire, sachant qu’Ergüel défie deux équipes situées dans la zone rouge lors de ses trois premières sorties post-hivernales. Entre-temps, les Imériens accueilleront le leader Courtételle.





Des automatismes offensifs à retrouver

Le contingent du FCE est resté plutôt stable durant la trêve. Alain Villard note toutefois que son groupe a accueilli trois nouveaux joueurs et s’est séparé aussi de trois éléments. Au chapitre des départs, les Imériens déplorent ceux d’Hichem Zouai (FC Porrentruy), Habib Diakité (FC Coffrane) et Meriton Halimi (?). Les deux premiers nommés ont été titulaires sur le front de l'attaque lors de presque toutes les rencontres disputées par le FCE lors du premier tour. Habib Diakité a notamment marqué à cinq reprises. Pour faire face à ces départs, le coach Alain Villard et son staff ont misé sur Sanissy Kone sur le front de l’attaque, joueur en provenance de St-Blaise. Ils ont aussi assuré leurs arrières en signant deux défenseurs, Kemaja Yadija (sans club) et Maël Graf (de retour des USA). /mle