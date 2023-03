Trois points d’entrée pour le FC Erguël

Le FC Erguël commence le second tour du championnat par une victoire arrachée dans les dernières minutes. Les footballeurs du Jura bernois se sont imposés samedi après-midi contre Matran 2-1 en 2e ligue interrégionale. Menés 1-0, ils ont su revenir dans la partie grâce à un but sur pénalty de Loïc Schmid à la 73e. C’est Luca Pepe qui a délivré les siens en inscrivant le 2-1 dans les arrêts de jeu. Cette victoire place le FCE au 7e rang à 12 points de la zone de relégation, mais avec un match de plus au compteur. /lge