Victoire importante pour le FC Erguël, le FC Tavannes/Tramelan défait sur le fil

Le FC Tavannes/Tramelan perd dans les arrêts de jeu. Le FCTT s’est incliné sur la plus petite des marques samedi sur la pelouse de Farvagny/Ogoz 1-0. Les footballeurs de 2e ligue interrégionale ont concédé le but de la défaite à la 94e minute de jeu. « On a joué compliqué, on n’a pas été dans un grand jour mais avec un match nul aucune des deux équipes n’auraient pu être déçues », indique le directeur technique du FC Tavannes/Tramelan, Blaise Ducommun. L’arbitre de la rencontre a distribué « Sept cartons jaunes et un carton rouge » au FCTT. Des sanctions qui « surprennent » Blaise Ducommun au vu du déroulement de la rencontre. Les hommes de Steve Langel restent toutefois 6e du classement et comptent 8 points d’avance sur la barre.

Le FC Erguël inflige une correction à un adversaire direct

Les footballeurs de 2e ligue interrégionale de football se sont facilement imposés samedi à domicile face à Guin 5-1. Le FC Erguël gagnait déjà 3-0 après 45 minutes de jeu. L’attaquant Sanissy Koné a notamment inscrit un doublé pour le club du Jura bernois lors de cette rencontre. « C’est le genre de match qu’il ne faut pas perdre, un match à 6 points », indique le président du club, Marc Houriet. Ce succès face aux Fribourgeois permet aux joueurs d’Alain Villard de grimper à la 8e place du classement. Ils comptent désormais 5 points d'avance sur la barre. /fwo