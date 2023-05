Des matches nuls pour Tavannes/Tramelan et Erguël

Les clubs de 2e ligue interrégionale du Jura bernois doivent se contenter d’un seul point. Le FC Tavannes/Tramelan a fait match nul 2-2 à Matran samedi. Les hommes de Steve Langel ont pris les devants dès la 4e grâce à Donovan Ducommun, avant de voir le dernier de la hiérarchie égaliser à la 25e. Loïc Dubois a redonné l’avantage aux visiteurs à la 66e, mais les Fribourgeois ont une nouvelle fois recollé au score. « Nous avons fait un mauvais match, on a joué avec la peur au ventre. Au final, on peut s’estimer heureux de rentrer avec un point », nous a confié le président du FCTT Loïc Châtelain. Les « rouge et jaune » sont provisoirement 7es du classement et voient le top 5 s’éloigner à 4 longueurs.





Score nul et vierge pour le FCE

De son côté, le FC Erguël a concédé le match nul 0-0 sur sa pelouse de St-Imier face à Muri-Gümligen, un adversaire direct au classement. « Nous avons poussé et dominé la deuxième mi-temps, sans parvenir à concrétiser nos occasions. L’adversaire était venu pour jouer le 0-0 et a bien fermé les espaces », estime le président du FCE Marc Houriet. C’est le 6e match de suite sans victoire pour les joueurs d’Alain Villard, qui restent provisoirement 11es avec 3 unités d’avance sur la barre. /emu