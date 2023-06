Match nul pour Erguël et défaite pour Tavannes/Tramelan

Le FC Erguël concède un 7e match consécutif sans victoire. Il a partagé l’enjeu sur la pelouse d’Ajoie-Monterri 0-0 samedi. Le FCE a évolué à 10 contre 11 dès la 69e minute et l’expulsion de Sanissy Kone qui a concédé un 2e carton jaune. Pour le président du FC Erguël, Marc Houriet « c’est toujours un point de pris ». Les joueurs d’Alain Villard restent provisoirement 11es du classement avec désormais 5 points d’avance sur la barre. Il reste deux journées à jouer.







Défaite de Tavannes/Tramelan contre le dauphin



Le FCTT s’est incliné contre Courtételle 2-1 samedi à domicile. Les Tramelots avaient toutefois pris l’avantage à la 66e minute de jeu par l’intermédiaire de Téo Assuncao. Ils ont ensuite concédé l’égalisation 11 minutes plus tard avant d’encaisser le but de la défaite à la 88e. Le président du FC Tavannes/Tramelan Loïc Chatelain indique que ce résultat est logique, car « Courtételle était clairement dominant ». Les « rouge et jaune » sont désormais 9es du classement, à 3 longueurs du top 5. /fwo