Le FC Tavannes/Tramelan et le FC Ergüel dos à dos dans un derby disputé

Pas de vainqueur entre le FC Tavannes/Tramelan et le FC Ergüel. Les deux équipes de 2e ligue interrégionale de la région ont partagé l’enjeu 1-1, samedi après-midi, sur le terrain de Tramelan. Les footballeurs imériens ont répondu à l’ouverture du score des hommes de Philippe Rossinelli. Ce nul permet au FCTT de glaner un 4e point en deux matches et au FCE d’ouvrir son compteur.





Duel physique et indécis

Sur une pelouse rapide, les deux équipes ont peiné à mettre le pied sur le ballon. Le jeu a été haché et physique, les deux formations se livrant beaucoup au niveau de l’engagement. Il a fallu attendre la 18e minute de jeu et une grosse frayeur dans l’arrière-garde imérienne pour voir la première vraie occasion dans ce duel. C’était le moment choisi par le FCTT pour accélérer. A la 24e, Loic Houmard était un peu court au deuxième poteau, mais dix minutes plus tard le portier du FCE Armond Fetahu commettait une faute complètement inutile sur Maxime Eschmann. Celui-ci ne s’est pas fait prier pour ouvrir la marque sur pénalty (35e). Le FC Ergüel a eu le mérite de ne pas baisser les bras. Sous l’impulsion du dynamique Rabbi Nsita, il est parvenu à égaliser grâce à un tir en pleine lucarne d’Aghiles Bettouche peu avant la mi-temps.





Ergüel après le thé, Tavannes/Tramelan dans l’emballage final

Au retour des vestiaires, les Imériens ont appuyé sur l’accélérateur. Ils n’ont toutefois pas pu profiter de quelques situations dangereuses. Les deux équipes ont ensuite peiné à amener véritablement le danger dans la zone de vérité. Ce sont toutefois les hommes de Philippe Rossinelli qui ont eu la plus grosse occasion de la deuxième mi-temps. Malheureusement pour eux, le tir de Noé Bandi a trouvé les montants du FCE à une dizaine de minutes du coup de sifflet final. En fin de rencontre, les locaux ont encore poussé, sans parvenir à prendre le dessus sur une défense imérienne solidaire. Ce match nul ne satisfait qu’à moitié le buteur du FCTT Maxime Eschmann qui parle d’une certaine « frustration ». Même son de cloche du côté de l’adversaire… Stéphane Menanga, capitaine du FC Ergüel, regrette de ne pas avoir pu « concrétiser le bon début de deuxième mi-temps ». Les deux équipes de notre région ont faim... et entendent bien le confirmer dès leur prochaine sortie. /mle